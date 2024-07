Spunta Sørloth

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Alla ricerca del centravanti. Sfumato Strand Larsen, anche lui seguito dai giallorossi, che si è accasato al Wolverhampton per una cifra vicina ai 30 milioni, Ghisolfi continua a puntare sulla Norvegia e Alexander Sorloth ha stuzzicato l'interesse del direttore tecnico. Cresciuto nelle giovanili del Rosenborg, il Crystal Palace lo preleva per 16 milioni nel gennaio del 2018. Dopo una stagione di altissimo livello in Turchia in prestito, dove al Trabzonspor realizza 33 reti e 11 assist in 50 partite, viene acquistato dal Lipsia per 20 milioni. Dopo un'annata non entusiasmante in Bundesliga si trasferisce a titolo temporaneo alla Real Sociedad, dove, nel 2023 affronta proprio la Roma agli ottavi di finale di Europa League. Rimasto a secco in entrambe le gare, l'attaccante fallì nella sfida di ritorno un colpo di testa a tu per tu con Rui Patricio che avrebbe ridotto lo svantaggio maturato all'Olimpico grazie alle marcature di El Shaarawy e Kumbulla. La scorsa estate arriva infine il passaggio al Villarreal, dove termina il campionato spagnolo con 23 gol (più 6 assist altre 3 reti in Europa League), secondo miglior risultato dietro Dovbyk del Girona, che si è fermato a 24. E proprio il finale di stagione (nella penultima giornata di Liga trascina i "sottomarini gialli" in una rimonta al Real Madrid realizzando tutte e quattro le marcature nel 4-4) ha fatto ulteriormente alzare il prezzo del cartellino del centravanti, valutato non meno di 35 milioni, considerata inoltre la presenza nel contratto (in scadenza nel 2028) di una clausola rescissoria di 38 milioni.

Una cifra che al momento non è disposta a pagare, soprattutto non prima di aver ceduto Tammy Abraham. Sull'ex Chelsea c'è l'interessamento di qualche squadra di Premier League, ma anche il Milan di Paulo Fonseca osserva con attenzione la situazione relativa all'inglese, anche a causa dello stallo legato alle commissioni per Zirkzee e la difficoltà ad arrivare a un'altra conoscenza romanista, Romelu Lukaku. Non è l'unico reparto in cui si stanno cercando rinforzi per De Rossi: continuano i contatti con il Rennes per Enzo Le Fée. La richiesta del club francese rimane di 20 milioni, così come la Roma è ferma all'offerta di 15. I giallorossi starebbero tuttavia valutando l'inserimento di una contropartita per abbassare il conguaglio economico. Valutazioni anche per la fascia sinistra: Spinazzola ha salutato a inizio mese, e sembra sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli, al suo posto si valutano i profili di Sergi Cardona (attualmente svincolato) e Sergio Gomez del Manchester City. Nel frattempo sono arrivate le prime parole di Buba Sangaré come nuovo giocatore della Roma. Il terzino classe 2007, prelevato dal Levante ha rilasciato un'intervista a "Cope", un'emittente radiofonica spagnola, dove ha parlato delle aspettative e dell'emozione riguardo la sua nuova esperienza in Italia: "De Rossi mi ha chiamato e mi ha detto che la Roma era interessata a me, pensavo fosse uno scherzo. Farò la preparazione estiva con la prima squadra, non vedo l'ora di vedere Dybala".