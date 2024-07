Spunta Pubill per la fascia destra. Dahl, oggi lo sbarco e la firma

Di prepotenza, come avviene in campo dove fa valere i muscoli e i suoi 191 cm di altezza. Così Marc Pubill si è inserito nella lista di Ghisolfi per il ruolo di terzino destro dello scacchiere di De Rossi che si sta arricchendo di giorno in giorno. Lo spagnolo, classe 2003 e attualmente impegnato alle Olimpiadi, è l’obiettivo più caldo per la fascia al momento occupata da Sangarè (di cui Pubill è amico avendo condiviso la trafila al Levante) in attesa del ritorno di Celik. […] Regalo d’addio, invece, per Samuel Dahl. Il terzino ieri sera è stato tra i protagonisti nel 3-0 del Djurgarden contro il Progres nei preliminari di Conference League. Alle 10,25 sbarcherà a Roma per firmare il contratto e iniziare la sua nuova avventura in Italia. Al club svedese andranno 4 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita del 21enne che andrà a rinforzare la fascia sinistra.

(Gasport)