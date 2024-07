Sprint Sorloth. Ecco l’offerta al Villarreal

Un infortunio nell’ultima partita di campionato gli ha negato la possibilità di diventare il nuovo Pichichi della Liga, per intenderci il capocannoniere del campionato spagnolo. Un riconoscimento andato a Dovbyk, forte attaccante del Girona, che lo ha superato solamente di un gol. Ma di certo la stagione di Alexander Sorloth è stata spumeggiante, con ventisei gol stagionali(23 nella Liga) e un lavoro di squadra encomiabile che ha permesso al Villarreal di non cadere in una crisi ancora più profonda rispetto a quella che sta realmente vivendo adesso. Ottavo posto e fuori da tutte le competizioni europee: adesso la società spagnola deve inevitabilmente abbassare i costi di gestione e ridurre le spese sugli stipendi. Ed è per questo che la Roma è fiduciosa di poter arrivare al gigante norvegese senza essere costretta a versare nelle casse del club i 30 milioni richiesti dal Villarreal, che proprio per i motivi sopraccitati non può permettersi di mettere in vendita il giocatore chiedendo i 38 milioni della clausola rescissoria. […] Sorloth aspetta di avere novità al riguardo, consapevole dell’interessamento della Roma e ben lieto di trasferirsi nella capitale. Sia chiaro, il norvegese si trova benissimo nella sua casa sul mare in Spagna, a pochi chilometri dal centro sportivo, ma la chiamata di un club che gioca in Europa e che ha ambizioni non si rifiuta mai. L’ingaggio non sarebbe un problema: guadagna 1,7 milioni netti al Villarreal, andrebbe a percepire circa 2,8-3 milioni in giallorosso. Ghisolfi aspetta una risposta dagli spagnoli e intanto studia il rilancio.

(Corsport)