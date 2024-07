Sprint per Le Fée: DDR lo aspetta

Sembrava il reparto meno incline alle rivoluzioni. E invece, anziché i terzini, gli esterni offensivi o il centravanti, la prima parte di questo mercato targato Ghisolfi è incentrata sul centrocampo. La Roma lo scorso anno aveva in rosa Paredes, Pellegrini, Cristante, Aoaur, Sanches e Bove. Di questi sei, almeno in tre rischiano di salutare. […] Ora i soldi sauditi potrebbero rivoluzionare i piani. Ed è per questo motivo che a Trigoria stanno valutando diversi profili. Non solo alternativi all’argentino ma soprattutto di mezzali che abbiano il cambio di passo richiesto da De Rossi. In pole c’è Le Fée, centrocampista del Rennes. Trattativa che va avanti da qualche giorno come la discussione sul ruolo del ragazzo. […] La trattativa con il Rennes va avanti e nelle ultime ore le parti hanno avuto un nuovo contatto. Quindici milioni non bastano, 18 compresi i bonus nemmeno (almeno per ora). La Roma – forte del sì del ragazzo che ieri ha parlato con la proprietà francese – è tuttavia fiduciosa di chiudere la trattativa in settimana, in modo così da regalare a De Rossi il primo acquisto in vista dell’inizio del ritiro. Il fatto che il ds Massara abbia già individuato il sostituto di Le Fée in Camara del Leeds, lascia presumere che i margini per riuscirci ci siano. L’altro nome in voga – che tuttavia non trova grande appeal a Trigoria, lasciando quindi pensare che sia stato offerto da un intermediario piuttosto che monitorato dal Ghisolfi – è quello di Gabriel Sara. Giocatore diverso da Le Fée, con più gol nelle gambe (14 gol e 13 assist nell’ultima Championship).

(Il Messaggero)