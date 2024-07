Speranza o indizio: cosa si nasconde dietro quei 23 milioni

Ragionandoci in maniera un po' più approfondita e/o meno facilona, ma forse un tantino ottimistica, la Roma acquistando per 23 milioni di euro (pagabili in tre anni) un calciatore non esattamente tra i più conosciuti al mondo ha lanciato un segnale che sembra andare al di là del valore tecnico del francese Le Fée. Spendere una cifra così importante per un centrocampista fino a poche settimane fa stimato soltanto a Rennes, potrebbe certificare il desiderio dei Friedkin di non smobilitare, di supportare concretamente (e economicamente, ovvio) il progetto Roma. [...]

In più, una cifra così alta (c'è chi dice fuori mercato) per Le Fée appare come una conferma di fiducia a scatola chiusa dei proprietari statunitensi in primis nei confronti di Florent Ghisolfi, il neo responsabile dell'area tecnica, e a seguire di Mister DDR. [...] Ecco perché, adesso, sembra impossibile non ipotizzare un investimento ancor più consistente per un centravanti. O per una punta esterna. Due caselle mestamente vuote che DDR vorrebbe riempire - al più presto - con gente di primissima fascia. Solo una mera illusione?

(corsera - M. Ferretti)