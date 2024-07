Soulé+Huijsen: arrivano 60 milioni

In una settimana 60 milioni da reinvestire sul mercato per dare la caccia al bersaglio grosso: Teun Koopmeiners. Possibile? Sì, con un doppio sacrificio, quello dei giovani. Il piano Juve è chiaro: via Matias Soulé e Dean Huijsen, da lasciare andare per perseguire un obiettivo nell'immediato, tornare a vincere. [...] Il fatto che da oggi Matias Soulé inizi, con il resto del gruppo, gli allenamenti all'interno del quartier generale di Adidas non modifica di una virgola il piano bianconero sulla cessione dell'argentino. [...]

Si va verso un testa a testa tra Leicester e Roma all'ultimo rilancio: la spunterà chi si avvicinerà di più alla richiesta di 35 milioni di base fissa della Juventus. [...] Non è un mistero che l'argentino spinga per l'avventura giallorossa, come anche il suo manager Guastadisegno; la Juventus però si aspetta uno sforzo da parte del club dei Friedkin, quantomeno per pareggiare quanto proposto dagli inglesi, ovvero un'offerta che superi i 30 milioni, bonus compresi. [...] L'obiettivo resta quello, incassare circa 60 milioni per aprire ufficialmente la seconda parte del mercato in entrata.

(Tuttosport)