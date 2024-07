Soulé vuole la Roma. Pronta la nuova offerta

La Roma sta vincendo il braccio di ferro con il Leicester per Matias Soulé. Per l'argentino della Juventus pronti 28 milioni più bonus. Decisiva la volontà dell'attaccante per superare la concorrenza inglese: Matias ha scelto la Roma. Ora manca soltanto il via libera del ds bianconero Cristiano Giuntoli. L'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita può essere la carta vincente per strappare il sì definitivo. [...]

Prosegue anche la trattativa col Djurgardens per il terzino sinistro svedese Samuel Dahl: anche lui, come Soulé, vuole la Roma. Resta invece bloccata la ricerca del centravanti, con En-Nesyri corteggiato dal Fenerbahce di José Mourinho e Alexander Sorloth fuori budget (il Villarreal pretende 38 milioni). Nel frattempo, a Trigoria è tornato in gruppo Tammy Abraham dopo lo stop muscolare rimediato prima dell'amichevole contro il Latina. Insieme a Edoardo Bove, anche lui assente lo scorso mercoledì, tornerà protagonista nel test contro il Kosice del 22 luglio. [...]

(la Repubblica)