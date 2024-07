Soulé vuole la Roma: contatti con De Rossi

LEGGO (F. Balzani) - La volontà dei calciatori è decisiva. Può esserlo per la Roma, che ha stretto il cerchio su Soulé ed En-Nesyri per l’attacco. L’argentino si sente spesso con Dybala e De Rossi e ha rifiutato il Leicester per approdare in giallorosso come dimostra anche il like di papà Nestor al profilo ufficiale della Roma. I Friedkin sono pronti ad alzare l’offerta a 25 milioni più bonus. La Juve preferirebbe la pista estera, ma ha necessità di incassare per arrivare a Koopmeiners. Più semplice En-Nesyri. Il Villarreal non intende abbassare le pretese da 30 milioni da Sorloth. Così si passa al piano B. Il marocchino, in scadenza 2025, ha detto no all’Arabia e al Fenerbahce. Vuole la Roma, che pensa di strapparlo al Siviglia per 22 milioni. Ipotesi scambio Bove-Kayode con la Fiorentina. Alle 18 prima amichevole col Latina (diretta Dazn). Ci sarà anche Dybala prima del matrimoni.