Soulé vede Roma

Matias Soulé è a un passo soltanto dalla Roma. (...) I contatti nella giornata di ieri tra Juventus e Roma sono stati particolarmente proficui. I giallorossi non sono arrivati ad esaudire integralmente le richieste di Giuntoli per il cartellino di Soulé, ma con una nuova proposta si sono issati a 30 milioni tutto compreso: parte fissa, bonus scontati e bonus più difficili da raggiungere, cui sommare una percentuale sulla prossima rivendita. L'accordo non è ancora blindato, ma l'affare è davvero ai dettagli: decisiva la volontà del ragazzo, che nella Capitale raggiunge Dybala e Paredes, decisiva anche la necessità del club bianconero di incassare per poter tornare all'assalto dei giocatori più graditi a Thiago Motta. (...)

(tuttosport)