Soulé, si firma. De Rossi chiama Dovbyk

La Roma abbraccia Matias Soulé e chiama Artem Dovbyk. Per l’argentino della Juventus trattativa chiusa a 30 milioni di euro bonus inclusi (due molto facili da centrare e due meno) più il 10 per cento della futura rivendita. Ieri l’agente del giocatore, Martin Guastadisegno, era nella Capitale per definire i dettagli dell’ingaggio, intorno ai 2 milioni netti a stagione più bonus. La storia su Instagram postata da Soulé in serata lascia spazio a pochi dubbi: foto con la fidanzata davanti al Colosseo. Ora resta da capire il suo ruolo in campo, lo stesso di Paulo Dybala. Almeno sulla carta. Perché alla Joya piace muoversi su tutto il fronte d’attacco, anche al centro e a sinistra. […] A proposito, De Rossi ha parlato al telefono con Dovbyk, il bomber del Girona fino a qualche giorno fa promesso sposo dell’Atletico Madrid. La clausola da 40 milioni di euro non spaventa la Roma, forte della probabile cessione di Tammy Abraham. Il ds Ghisolfi tenta il sorpasso sull’Atletico e in queste ore presenterà la sua offerta per cercare di scavalcare in extremis i Colchoneros.

