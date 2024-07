Soulé si è preso la Roma

La strategia della Roma ha funzionato, adesso Soulé è pronto a vestire la maglia giallorossa. L'ultimatum imposto alla Juventus due giorni fa è servito a far abbassare le pretese di Giuntoli e a trovare un accordo non più sui 35 milioni richiesti ma a 30, bonus inclusi. (...) Ieri De Rossi ha avuto un lụngo contatto con il talento argentino per chiedergli di continuare a spingere per approdare alla Roma, di non mollare la presa nonostante quei segnali non cosÌ positivi arrivati martedì sera e di restare fiducioso. (...) L'affare si sta chiudendo per una cifra complessiva di 30 milioni di euro. Saranno quindi 26 milioni di parte fissa, un milione in più rispetto a quanto proposto dalla Roma lunedì scorso, poi quattro milioni di bonus divisi tra due facili (quindi le presenze del giocatore) e altri due invece difficili (la qualificazione in Champions e, probabilmente, un determinato risultato in Europa League). La chiusura dell'affare arriverà quindi con soltanto due milioni in più rispetto alla proposta formulata dalla Roma tre giorni fa, con Giuntoli che è riuscito a strappare un 10% sulla futura rivendita del giocatore. (...)

(corsport)