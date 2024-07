Soulé, sfida Roma-Juve a chi fa la prima mossa

E' diventata una guerra di nervi la trattativa tra la Roma e la Juventus per Matias Soulé. Un gioco delle parti in cui la società giallorossa pensa di avere il coltello dalla parte del manico. [...] Non preoccupano le voci, che non hanno trovato conferma, di un rilancio da parte del Leicester, che è fermo come la Roma ad un'offerta di poco superiore a 20 milioni ma che non ha il gradimento dell'argentino. [...] La società bianconera, da parte sua, ha convocato Soulé per la seconda parte del ritiro, cominciato ieri, in Germania, che si concluderà il 26. [...]

Continua anche la telenovela per En-Nesyri, in bilico tra la formazione giallorossa e il Fenerbahce, che sta cercando l'accordo con il Siviglia e con il calciatore. [...] Il preferito per l'attacco, a Trigoria, continua ad essere il norvegese Sorloth, ma il Villarreal resta fermo sulla richiesta di oltre 30 milioni (ha una clausola rescissoria di 38), cifra che la Roma non vuole spendere. [...] In uscita c'è sempre Tammy Abraham, che a causa del suo ricco ingaggio non è più la prima scelta del Milan per il ruolo di vice-Morata. Samuel Dahl, terzino sinistro svedese classe 2003 del Djurgardens, vuole solo la Roma, lo ha già comunicato al suo club. La società giallorossa è pronta a fare un'offerta, ma il Djurgardens preferirebbe cederlo in Premier League.

(corsera)