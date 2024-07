Soulé scalpita, asse col Rennes per la fascia destra

IL TEMPO (L. PES) – Stretta finale per Soulé. Con l'aiuto del calciatore. La Roma mette fretta alla Juventus e aspetta una risposta rispetto all'offerta presentata nelle ultime ore da 28 milioni complessivi. Da Torino puntano ancora ai trenta, e la sensazione è quella che entrambe le parti debbano fare un passo l'una verso l'altra per fare tutti felici, soprattutto l'argentino. Ieri infatti nel ritiro bianconero in Germania, è arrivato l'agente dell'attaccante Martin Guastadisegno. I due hanno avuto un incontro dove il ragazzo ha ribadito la propria forte volontà di vestire la maglia giallorossa. Sui social anche una foto che ritrae i due pubblicata dall'agente e accompagnata dalla scritta: «Tranquillo!». Il procuratore certamente farà leva sulle motivazioni del suo assistito per cercare di far desistere la resistenza di Giuntoli. Ma la palla passa ai club. Nel frattempo Ghisolfi lavora per la corsia di destra. Il nome di Assignon resta in pole position, con una valutazione da parte del Rennes di circa dodici milioni e sul quale è piombato anche l'Aston Villa. Ma negli ultimi giorni da Trigoria c'è stato il tentativo di inserire Karsdorp nella trattativa, al momento senza esito positivo.

Nonostante l'olandese sia ai margini del progetto giallorosso e non si alleni col resto della squadra, il suo ingaggio (da circa 2.5 milioni a stagione) rende complessa qualsiasi pista per una cessione, seppur a dodici mesi dalla scadenza del contratto.