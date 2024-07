Soulè, pronti 25 milioni. De Rossi vuole Sorloth

In un continuo testa a testa con il Leicester, il ds Ghisolfi segue sempre più insistentemente le tracce di Matias Soulé. L'argentino resta l'obiettivo numero uno dell'estate. Per lui pronti 25 milioni di euro: un'offerta ancora distante dalle pretese della Juventus, che ne chiede 35. «Soulé oggi fa parte del gruppo, si sta allenando molto bene», ha spiegato ieri Thiago Motta nella conferenza di presentazione da allenatore della Juve. Quasi a voler allontanare le voci sulla cessione. Ma il compromesso tra le pretese bianconere e l'offerta giallorossa resta vicino, nel segno di un rapporto sul mercato che negli ultimi anni ha visto le due società spesso protagoniste insieme. Per alzare la posta faranno comodo i 6 milioni derivanti dalla vendita di Oliveras. Il terzino della Primavera vola dai sauditi dell'Al-Ittihad nell'ambito dell'operazione Aouar: una doppia cessione dal valore complessivo di 18 milioni. Aspettando quella di Abraham: per il centravanti la Roma non accetterà meno di 30 milioni. Quanto basta per raffreddare l'interesse del Milan. L'inglese al momento resta alla Roma. Per sostituirlo il nome in cima alla lista di De Rossi rimane Sorloth del Villareal. [...]

(La Repubblica)