Soulé, la Juventus vuole 30 milioni. Friedkin da Gualtieri per lo stadio

Aspettando Matias Soulé, la Roma piazza un rinforzo per la fascia sinistra. Per completare il reparto occupato dal solo Angelino, il ds Ghisolfi sta perfezionando l’acquisto del 21enne Samuel Dahl, terzino svedese del Djurgardens. [...] In attesa dell’ultimo sforzo, sulla pista Soulé compare un altro indizio social. Dopo che nei giorni scorsi Nestor – il papà – ha iniziato a seguire la Roma su Instagram, il suo agente Martin Guastadisegno ha raggiunto il ritiro della Juventus in Germania per incontrare l’argentino. Insieme hanno postato una foto su Instagram. “Tranki”, ha scritto l’agente: “Tranquillo”. Quasi a voler rassicurare il calciatore sul suo futuro. Alla storia Soulé ha risposto “ dale hermano”, “ andiamo fratello”. Insomma, la sua volontà resta chiara: vuole solo la Roma. Manca soltanto il via libera della dirigenza bianconera. Anche se al momento Ghisolfi non sembra intenzionato a rilanciare, la strada del compromesso rimane aperta. [...] In ogni caso, la Roma lavora anche fuori dal mercato, facendo un passo avanti per lo stadio. Oggi alle 12 Ryan Friedkin, figlio del presidente Dan, e la ceo Lina Souloukou incontreranno il sindaco Roberto Gualtieri per discutere l’avanzamento del progetto del nuovo impianto a Pietralata e presentare il design della struttura. Come in un derby extra campo, la questione stadio tocca anche la Lazio. Gualtieri ha apprezzato il progetto del presidente Lotito per il recupero del Flaminio e la presentazione del piano di fattibilità è prevista entro ottobre.

(La Repubblica)