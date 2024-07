Soulé, la Juve rifiuta anche la nuova offerta. Avvocati al lavoro sul caso Calafiori

Ventotto milioni di euro, compresi i bonus: è questa la nuova offerta della Roma per Matias Soulé. La Juve, però, non la reputa sufficiente per dare il via libera alla cessione dell’argentino, in ritiro in Germania alle dipendenze di Thiago Motta. La distanza con la richiesta di Giuntoli, 30 milioni più bonus, si è assottigliata ma la Juve non scende. (...) Per il ruolo di esterno offensivo Ghisolfi studia le alternative e ha preso contatti con il Leeds per Crysencio Summerville, ala olandese classe 2001 che nell’ultima stagione in Championship ha segnato 21 reti e confezionato 10 assist. (...) Un aiuto al mercato potrebbe arrivare da Riccardo Calafiori, che sta per essere venduto all’Arsenal dal Bologna per circa 45 milioni. Di questi la metà andranno al Basilea, che ha mantenuto il 50% sulla rivendita. Qui entra in ballo la Roma, che reclama il 40% sui 22.5 milioni che incasserà la società svizzera, cioè circa 9 milioni: al momento della cessione agli svizzeri – sostengono a Trigoria – la Roma ha ottenuto il 40% non solo sulla parte fissa (1.5 milioni sono stati già incassati) ma anche sulla parte variabile. Gli avvocati della Roma hanno inviato una lettera al Basilea per pretendere il pagamento della quota che spetterebbe ai giallorossi.

(corsera)