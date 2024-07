Soulé in pressing: vuole solo la Roma

Più di mille parole a volte ne basta una. E il Trankiiiii, che sta per tranquillo, nella storia Instagram postata dall’agente Guastadisegno a Soulé (in una foto che li vede abbracciati, poi puntualmente rilanciata dal ragazzo sul suo profilo con l’aggiunta della scritta “Dale hermano”, Vai fratello) pesa tanto quante sono le i che il procuratore ha aggiunto. Perché ora tocca al ragazzo, ergo al suo procuratore, sbarcato ieri in Germania (dov’è in ritiro la Juve). Quello che doveva fare, la Roma lo ha fatto. Era partita da 20, poi è salita a 25, fino a toccare quota 29, sfiorando i 30 milioni che il dt Giuntoli lascia trapelare da tempo come base di partenza per la trattativa. Ora non sarà il milione in più o in meno a far saltare un affare che vogliono tutti. In primis la Roma che ha individuato in Matias il talento giovane sul quale investire e ripartire nel nuovo programma triennale targato De Rossi. Ma poi c’è il calciatore che vede nel club giallorosso l’approdo ideale per continuare la sua crescita. E infine c’è la Juventus che ha bisogno di liquidità per lanciare l’assalto a Koopmeiners, obiettivo numero uno del mercato bianconero. [...]

(Il Messaggero)