Soulé è l'ideale per il tridente della Roma?

Soulé sarebbe ideale in molte squadre, non soltanto nella Roma. Conosce la A, è giovane e in crescita decisa. Il 4-3-3 di DDR può esaltare velocità e dribbling che con Di Francesco hanno fatto ammattire molte difese dello scorso campionato. Soulé dovrebbe partite da destra dove c'è già Dybala, anche lui argentino. [...]

Due ali argentine per un tridente al quale manca il centravanti: Lukaku addio, Abraham in partenza e l'obiettivo è En-Nesyri, marocchino del Siviglia, forza fisica, elevazione e senso del gol. Soulé, come Koopmeiners da un altro punto di vista, è un giocatore classico ma oggi raro: uno dei pochi a creare superiorità nell'uno contro uno. La vera domanda è quindi un'altra: davvero la Juve se ne libererà, se poi dovrà cercare altre ali più costose?

(gasport)