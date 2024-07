Soulè: «È il mio sogno. I Friedkin mi volevano»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo tanta attesa è finalmente arrivata l'ufficialità di Soulè. L'argentino, arrivato dalla Juventus per 25,6 milioni di euro, pagabili in quattro anni, più 4 milioni di bonus ha rilasciato anche le prime dichiarazioni da nuovo calciatore giallorosso, dove ha ringraziato la società e soprattutto i tifosi per l'accoglienza riservatagli a Fiumicino: «Per me è un sogno essere qui, i Friedkin mi hanno voluto e voglio ringraziarli, così come i romanisti. Cercherò di ripagare questa fiducia in campo». Un giocatore duttile, pronto a mettersi a servizio di De Rossi: «Posso giocare a destra, sottoposta, ma anche da mezzala, mi ha stupito come Daniele abbia cambiato la squadra, poi parla anche argentino, mi aiuterà tanto». Soulè, presentato con la seconda maglia, che sarà presentata ufficialmente domani, ma già acquistabile sul sito ufficiale del club, ha scelto il 18, lo stesso indossato da Batistuta nel primo anno in giallorosso: «Mi hanno avvertito con un messaggio, io l'ho scelto perché era libera ed era il numero di mia nonna».