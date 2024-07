Soulé e Dovbyk non bastano. Torna in pista anche Bellanova

La Roma è sempre più vicina ad Artem Dovbyk. Ieri pomeriggio è andato in scena un nuovo incontro tra gli agenti del calciatore e il ds della Roma Ghisolfi che però non ha portato alla fumata bianca. Manca ancora l'accordo economico con il Girona, ma i giallorossi, forti dell'accordo chiuso con il calciatore sperano in una soluzione già nelle prossime ore. (...) Intanto ieri è stata la prima vera giornata romanista di Matias Soulé. Dopo il bagno di folla di domenica sera a Fiumicino, l'argentino in mattinata ha svolto le visite mediche nella clinica Paideia. Nel frattempo si riapre la pista che porta a Raoul Bellanova del Torino. Dopo alcune settimane di silenzio, ieri da Trigoria è partita una nuova telefonata agli agenti del calciatore, per capire se i granata avessero abbassato la valutazione del calciatore. Risposta affermativa: 20 milioni più bonus e l'affare si chiude. (...) Nel frattempo si riapre la pista che porta a Raoul Bellanova del Torino. Dopo alcune settimane di silenzio, ieri da Trigoria è partita una nuova telefonata agli agenti del calciatore, per capire se i granata avessero abbassato la valutazione del calciatore. Risposta affermativa: 20 milioni più bonus e l’affare si chiude. Cinque in meno di quanto chiesto a giugno. La Roma che spera di poter inserire il cartellino di Zalewski e abbassare le richieste di Cairo. Si continuerà a lavorare nei prossimi giorni, perché Bellanova resta l’obiettivo principale di De Rossi per rinforzare la fascia destra. Dopo aver blindato la corsia mancina, con il riscatto di Angeliño e l’acquisto di Dahl, ora Ghisolfi vuole concentrare gli sforzi sulla destra. Visto che il giovane Sangaré, attualmente in ritiro con i “grandi”, il prossimo anno giocherà con la Primavera, Karsdorp è fuori rosa e il solo Celik non può bastare a mister De Rossi.

(La Repubblica)