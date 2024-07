Soulé: “Convinto dal gioco di De Rossi. Voglio ripagare la fiducia dei tifosi”

L’accoglienza da superstar, il primo giorno a Trigoria e l’annuncio. Tre giorni intensi per Matias Soulé che nella giornata di ieri è diventato ufficialmente un nuovo calciatore della Roma: “Sono veramente contento. Ringrazio la famiglia Friedkin, che mi ha portato qua, ha fatto di tutto per riuscirci. È un sogno per me. Ringrazio poi la mia famiglia, mi è stata sempre vicino, la mia ragazza e tutti quelli con cui lavoro. Non vedo l’ora di cominciare. Ci sono stati dei giorni che speravo arrivassero subito. Il mister, la società, quello che volevo di più era restare in Italia e venire alla Roma”.(...) L’esordio è previsto nel test amichevole con l’Olympiacos (ore 17) a Rieti. (...) Matias è stato annunciato insieme alla nuova seconda maglia che sarà in vendita da domani. Prima del comunicato della Roma era arrivato il post di Paulo Dybala: “Benvenuto fratello”. I due saranno vicini di spogliatoio e formeranno un gruppo argentino con Leandro Paredes. (...) Oltre a Dybala e Paredes è stata decisiva anche la presenza di Daniele De Rossi. Il tecnico lo ha voluto fortemente e l’esterno ammira la bandiera giallorossa: “Vedevo l’anno scorso la squadra come giocava, come l’ha cambiata da quando è arrivato. È stato veramente incredibile. Allenarmi con lui, che ha giocato anche in Argentina, che parla un po’ di argentino e capisce bene tutte le cose, mi servirà davvero tanto”. Ora DDR dovrà esaltare le sue caratteristiche e Matias ha parlato anche del suo ruolo: “Posso giocare a destra, sottopunta, anche mezzala, sono un giocatore che può fare diversi ruoli”. (...)

(Il Messaggero)