Soulè con Dybala e Paredes. De Rossi sogna un trio di stelle

Se Paredes e Dybala sono già giallorossi, Soulé deve ancora diventarlo. La Roma nei giorni scorsi ha presentato un'offerta ufficiale da 25 milioni di euro, convinta che la Juventus prima o poi debba scendere con la valutazione del giocatore, anche per avere i soldi per andare all'assalto di Koopmeiners. leri Motta, nel giorno della sua presentazione, si è espresso così: «Soulé oggi fa parte del gruppo e si sta allenando molto bene. In questo momento è un giocatore della Juve». Già, ma per quanto ancora? Ieri da ambienti bianconeri continuava a filtrare una richiesta di 35 milioni, ma I'mpressione è che a metà strada si possa trovare l'accordo. Insomma, se la Roma finirà con il salire un po' con l'offerta (magari con bonus facili), a Torino potranno scendere e magari dire sì presto, anche in queste ore qui. [...]

(Gasport)