Soulé, alla Juve non bastano 25 milioni. Ghisolfi attende il via libera per l’affondo

Matias Soulé è l'obiettivo primario della Roma, ma per ora il ds Ghisolfi non ha ancora presentato l'offerta giusta alla Juventus. I bianconeri hanno rispedito al mittente i 25 milioni per prelevare l'argentino, il dt Giuntoli ne vorrebbe 35. La trattativa potrebbe chiudersi a 25 più bonus per arrivare a 30. (...) Sta per saltare l'acquisto di En-Nesyri, la Roma non ha ancora fatto l'affondo decisivo, ecco perché sta per spuntarla il Fenerbahce che ha offerto al centravanti 2 milioni in più sull'ingaggio. In salita anche la strada che porta a Jonathan David. Complicata anche la pista Sorloth per il quale il Villa real non vuole scendere sotto 37 milioni della clausola rescissoria.

(Il Messaggero)