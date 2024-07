Soulé, accordo con la Juve. Fatta per Dahl e c'è Sorloth

IL TEMPO (Lorenzo Pes) - Roma-Juve: c'è il sì definitivo. Matias Soulé è pronto a diventare un nuovo calciatore della Roma. La distanza tra la Juve e i giallorossi è stata praticamente azzerata e ormai si lavora sulle ultimissime formalità. L'offerta decisiva di Ghisolfi è stata di 26 milioni più 4 di bonus (due facili da raggiungere e il resto più difficile), arrivando così a toccare i 30 richiesti da Giuntoli. La partita finale si è giocata sulla percentuale di futura rivendita dell'argentino: la Juve pretendeva il 20% mentre nell'offerta arrivata da Trigoria non era presenta alcun riconoscimento. Nella notte l'accordo è arrivato a metà strada, fissandola al 10%. (...) Domani invece è atteso nella Capitale Samuel Dahl. Questa sera il terzino svedese dovrebbe giocare la sua ultima gara con il Djurgarden in Conference prima di partire per l'Italia dove lo attende la Roma per visite e firma. Anche in questo caso è stata decisiva la volontà del calciatore che ha scelto i colori giallorossi preferendoli anche alla Premier League. L'offerta che ha convinto gli svedesi è di 4.5 milioni di euro più 1.5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Dopo il summit dello scorso fine settimana la dirigenza si è convinta ad affondare il colpo, raggiungendo l'accordo alla terza proposta formulata. (...) Dopo la trattativa (mai decollata) per En-Nesyri, che nel frattempo è volato in Turchia per fare le visite mediche col Fenerbahce, la Roma è tornata alla carica per Sorloth. Come riportato da Relevo, infatti, i giallorossi hanno inviato al Villarreal una proposta da 30 milioni di euro, avvicinandosi sensibilmente ai 38 della clausola che gli spagnoli continuano a chiedere. Il norvegese, che già tre stagioni fa era stato trattato dall'allora gm Tiago Pinto, piace a De Rossi e al momento sembra il nome in pole per il ruolo di punta.