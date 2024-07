Soulé a tutti i costi. La Roma in pressing sulla Juventus: l’accordo è vicino

Alla fine l’operazione dovrebbe vedere la luce nel giro di 48 ore. Le prossime. Senza ultimatum o prove di forza. Matias Soulé, in uscita dalla Juve da settimane, vuole la Roma a tutti i costi. Il trequartista ha ribadito la volontà di legarsi alla Roma perché gioisce al pensiero di essere atteso nella Capitale: desiderato non solo dal tecnico Daniele De Rossi e dagli amici Leandro Paredes e Paulo Dybala, ma da una tifoseria intera. La sintesi, insomma, è: o vado alla Roma per diventare un giocatore importante o resto alla Juve. Alla quale, va ricordato, Soulé è legato ancora da due anni di contratto. [...] Le prossime 48 ore saranno decisive per colmare le distanze e accontentare il ragazzo, pronto a firmare un quinquennale da 2,5 milioni a stagione in giallorosso. E se oggi potrebbe essere una giornata chiave anche per rinforzare le fasce, con le trattative in corso per il mancino del Djurgardens Samuel Dahl (venerdì dovrebbe sbarcare a Roma) e per l’esterno destro del Rennes Lorenz Assignon (offerta da 11 milioni con Rick Karsdorp in procinto di entrare nell’affare), il d.s. Florent Ghisolfi continua nel frattempo la caccia al centravanti per sostituire Romelu Lukaku e cautelarsi in vista della cessione di Tammy Abraham. Oltre ad Alexander Sorloth del Villareal, c’è sempre Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace tra gli obiettivi. Un giocatore che piace alla Roma, anche se si tratta pure in questo caso di un’operazione non facile. [...]

(Gasport)