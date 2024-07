Soulé a Trigoria accanto a Dybala. Sabato in campo contro l’Olympiacos

Primo giorno a Trigoria per Matias Soulé. L'argentino ieri mattina ha svolto le visite mediche, poi nel primo pomeriggio si è diretto verso il centro sportivo per svolgere tutte le formalità. Ha prima messo la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi per le prossime 5 stagioni - guadagnerà circa 1,8 milioni netti all'anno - e poi si è concesso ai media della società per le prime interviste, che saranno pubblicate oggi. Infine ha salutato De Rossi e i suoi nuovi compagni, compreso Dybala, suo idolo, che gli ha riservato una calorosa accoglienza. La Joya infatti ha pubblicato sui social una foto del suo armadietto in cui lascia intendere che Soulé nello spogliatoio della Roma sarà posizionato proprio al suo fianco e vicino a Paredes. Oggi Soulé si allenerà e sabato parteciperà all'amichevole che 1 giallorossi disputeranno a Rieti contro l'Olympiacos (ore 17). (...)

(corsera)