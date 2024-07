Sorpasso En-Nesyri. Attesa Soulè

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Pressing della Roma per En-Nesyri. I giallorossi dopo il ritorno del prestito di Lukaku al Chelsea sono alla ricerca di un nuovo centravanti e avrebbero individuato nell'attaccante marocchino il profilo giusto da consegnare a De Rossi. Nei giorni scorsi i capitolini hanno approcciato il calciatore proponendogli un ingaggio di 3,5 milioni, ma dovevano fare i conti con interessamenti dal Fenerbahce (di Mourinho) e dall'Al-Qadsiah, mete preferite per motivi religiosi. Il club arabo tuttavia ha deciso di cambiare obiettivo, puntando forte su Aubameyang del Marsiglia, un'operazione che potrebbe concludersi già nelle prossime ore. Con una pretendente in meno, la Roma studia la possibile proposta da presentare al Siviglia, vista anche la difficoltà da parte dei turchi nello spendere eccessivamente per il cartellino (ma proporrebbero un ingaggi più alto al calciatore). E proprio in merito a En-Nesyri ha parlato ieri Vitor Orta, direttore sportivo dei biancorossi: «Ci sono stati tanti interessi da squadre europee, ma non è arrivata nessun'offerta convincente - ha affermato durante la conferenza di presentazione dei nuovi acquisti Peque e Sambi Lokonga - sappiamo che valore rappresenta per la società, il giocatore e i numeri che ha e non abbiamo nessuna richiesta che ci piaccia». Non è l'unica pista che segue Ghisolfi. Si continua infatti a lavorare anche per Soulè. ll classe 2003 gradirebbe trasferirsi nella Capitale, apprezzamento che potrebbe far abbassare le richieste della Juventus, che valuta l'argentino almeno 30 milioni di euro. Nel frattempo il dt francese mette a segno un altro colpo. Ieri sera è sbarcato a Fiumicino Mathew Ryan, che ha regalato il suo primo «Forza Roma» ai presenti. Il portiere australiano, con passaporto scozzese, nelle prossime ore svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi per un anno, con la possibilità di rinnovare con un biennale. Reduce da tre mondiali e da una stagione da protagonista con l'AZ Alkmaar, l'estremo difensore arriva a parametro zero e andrà a completare il reparto insieme a Svilar. Ieri i giocatori si sono ritrovati a Trigoria per il primo allenamento della settimana. Dopo aver concesso la domenica di riposo, De Rossi ha accolto la rosa all'interno del Fulvio Bernardini per una doppia seduta. Presenti anche due calciatori di ritorno dalle rispettive nazionali: Zalewski e Kumbulla. Il polacco ha anticipato il rientro di un giorno, mentre il centrale, che ha concluso la stagione in prestito al Sassuolo, ha condiviso una foto dell'esercitazione sul suo profilo Instagram, commentando: «Pronto per ricominciare! Non vedo l'ora». Oggi la squadra tornerà di nuovo in campo, mentre domani alle 18 ci sarà il primo test amichevole contro il Latina all'interno delle mura del centro sportivo. Si potrebbe giocare con la nuova maglia dell'Adidas, che verrà presentata in giornata. Ieri il club ha svelato alcuni dettagli della divisa con un breve video sui canali ufficiali, anticipando l'uscita che ci sarà nelle prossime ore.