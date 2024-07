Sorloth, ultimo rilancio al Villarreal

Quello tra la Roma e il Villarreal rischia di trasformarsi in un vero e proprio braccio di ferro. Perché da una parte il club giallorosso, forte anche del sì di Sorloth, vuole spingere per trovare un accordo per il suo trasferimento, dall'altra invece gli spagnoli non stanno certo agevolando la trattativa [...]. Così il rischio del Villarreal è che alla fine anche la Roma si stufi di trattare e che la corsa si spezzi, perdendo così un acquirente e la possibilità di risolvere qualche problema economico. Del resto, quei 38 milioni di clausola stanno spaventando un po' tutti i club interessati al ragazzo che a dicembre compirà 29 anni. [...] E allora lui è convinto, la Roma è convinta, serve adesso convincere il Villarreal. Come? Alzando l'offerta per trovare un punto d'incontro grazie anche all'aiuto del giocatore. Le cessioni di Aouar e Oliveras all'Al Ittihad e quella di Karsdorp in Turchia potranno aiutare ad aumentare il tesoretto da investire sul mercato [...] Ghisolfi potrà aumentare l'offerta passando dai 20 milioni offerti ai 25 di parte fissa. [...] Non rilancerà fino ad arrivare a trenta milioni, considerati eccessivi. Non lo sarebbero per Karim Konaté del Salisburgo, un ragazzo che invece a vent'anni può essere il grande investimento per il presente e il futuro e la cui valutazione può essere anche superiore. [...]

(corsport)