Sørloth sfida Omorodion

E' più di un'idea. E probabilmente anche più di un'alternativa a Omorodion, il centravanti di proprietà dell'Atletico Madrid. [...] Alexander Sørloth, 28 anni, vice capocannoniere nell'ultima Liga con 23 gol dietro soltanto ad Artem Dobvik (24) entra nel novero dei centravanti monitorati dalla Roma. Anzi, con il Villarreal c'è stato già un pour-parler nel quale Ghisolfi ha appurato come la valutazione di partenza dell'attaccante sia di 35 milioni. [...] Alexander è la classica prima punta, tutto sinistro e gran colpo di testa grazie ai 193 cm di altezza. [...]

E' un profilo da tenere in considerazione anche se la priorità per la Roma e soprattutto per DDR rimane Omorodion, magari più acerbo ma con una carta d'identità (23 anni) che permetterebbe al club di ammortizzare meglio l'investimento. Discorsi comunque futuribili. Prima, infatti, va trovato un acquirente per Abraham. Tuttavia al di là di qualche sondaggio (Milan e un paio di club in Premier) nessuno per ora si è fatto avanti per l'inglese, valutato 30 milioni. [...] A sinistra, Sergio Gomez in pole per diventare il vice Angelino. Roma e Manchester City trattano sulla formula del prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze.

(Il Messaggero)