Sorloth resta il preferito di De Rossi. Aouar va all'Al-Ittihad per 15 milioni

Imponente, che riempie l'aerea e sa giocare con la squadra. L'identikit dell'attaccante dei desideri di Daniele De Rossi è chiaro. E porta sempre più al nome di Alexander Sorloth. Non spaventano le parole rilasciate ieri da Tena, d.s del Villarreal: «È normale che ci sia interesse per i nostri giocatori e ancora di più per Sorloth che ha fatto una grande stagione. Ha dimostrato un livello molto alto, per noi è il migliore. Ma siamo sereni». La clausola per il vice capocannoniere della Liga è da 38 milioni, ma il Villarreal sarebbe disposto a trattare per 30. Comunque troppi considerato che un anno fa Sorloth è stato pagato un terzo. C'è fiducia che il prezzo possa scendere. (...) A proposito di cessione: Aouar ieri è andato all'Al-Ittihad per 15 milioni, bonus compresi. (...)

(gasport)