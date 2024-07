Sørloth l'obiettivo: ma serve un rilancio

L'offerta da venti milioni non basta a convincere il Villarreal a lasciar andare il secondo miglior marcatore della Liga. La Roma adesso deve studiare un nuovo piano per riuscire a portare a Trigoria Alexander Sørloth, il gigante norvegese che nell'ultima stagione ha stregato tutti con i suoi 26 gol segnati tra campionato e coppe. [...] Così la trattativa tra i due club è cominciata, ma la sensazione è che per arrivare alla fumata bianca ci vorrà del tempo.

Perché la valutazione iniziale degli spagnoli per il loro attaccante era di 38 milioni (il valore della clausola rescissoria), poi abbassata a 30 milioni per l'esigenza dei "sottomarini gialli" di fare cassa per ottemperare ai paletti imposti dall'Uefa. [...] Le parti sono al lavoro, così come Ghisolfi continua a mantenere costanti i rapporti con l'entourage del giocatore dopo aver strappato il sì per lo sbarco nella Capitale. [...] La Roma in ogni caso sta studiando anche altri profili, come quello di Karim Konaté del Salisburgo che piace tanto dopo l'ultima stagione con 22 gol in 38 presenze. Il giocatore è nella top list di Ghisolfi, il prezzo però è abbastanza alto: circa 35 milioni. [...]

