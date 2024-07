Sorloth, l’attaccante ideale per De Rossi

Quindici milioni l’offerta, venti la richiesta. Possibile che ci si incontri a 18 con qualche bonus. In ogni caso, se così sarà, oggi, per la Roma di Souloukou e Ghisolfi solo applausi. Ritrovarsi Aouar in casa, preso un anno fa a zero e rivenderlo, dopo una stagione non certo da protagonista, a queste cifre, è un capolavoro. La squadra dove è in procinto di andare l’ex Lione è l’Al-Ittihad, dove doveva approdare Pioli e invece va Blanc. Con questa cessione la Roma ripaga, in buona parte, Le Fée e si concentra sull’attaccante. Cruciale nel progetto tecnico di De Rossi ancor prima di capire che ne sarà del futuro di Abraham. Il nome principale è quello di Sorloth, con En-Nesyri ormai sempre più sullo sfondo visto che, oltre al Fenerbahçe, si fanno più forti ogni giorno che passa le sirene arabe. Niente da fare per Mikautadze: sta per firmare con il Monaco. (...) E qui, per il ruolo, l’identikit preciso è quello di Sorloth, il gigante norvegese del Villarreal, sicuramente più fisico e potente. C’è un problema di costi però: ha una clausola da 38 milioni, gli spagnoli ne chiedono almeno 30, la Roma a certe cifre non arriva. Il giocatore, però, vorrebbe provare un’esperienza italiana o inglese e questa per il club giallorosso è una buona notizia, perché la sponda della volontà del diretto interessato è sempre positiva, in qualsiasi trattativa. La notizia cattiva, invece, è che gli spagnoli vogliono monetizzare più possibile la cessione di uno dei migliori attaccanti della Liga. (...)

(corsport)