Smalling non preoccupa dopo i test al ginocchio

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma torna in campo per l'ultima settimana di preparazione in Italia. Dopo la domenica libera concessa da De Rossi, i giallorossi sono tornati ad allenarsi con una doppia seduta al Fulvio Bernardini per quello che sarà l'ultimo sforzo sotto il sole della Capitale. Il 3 agosto infatti, dopo l'amichevole a Rieti con l'Olympiacos, la squadra si trasferirà in Inghilterra, più precisamente al St. Georg's Park, dove concluderà il ritiro. Sospiro di sollievo per Smalling. L'inglese ieri ha svolto degli accertamenti dopo la torsione del ginocchio sinistro rimediata in seguito a un contrasto aereo nell'amichevole di sabato contro il Tolosa. Gli esami hanno dato esito negativo, scongiurando così qualsiasi tipo di infortunio per l'ex Manchester United, che potrà così tornare a disposizione di De Rossi. Iniziata con il piede giusto invece la campagna abbonamenti per le coppe. Nelle prime 4 ore della prima fase (dedicata a chi ha sottoscritto una tessera per la Serie A) più di 3mila romanisti hanno confermato il proprio posto per le 4 partite di Europa League e l'ottavo di finale Coppa Italia. La prelazione terminerà il 13 agosto, giorno in cui inizierà l'eventuale vendita libera, che si protrarrà fino al 29.