Smalling confessa: «Mi piacerebbe restare qui»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Smalling vuole convincere De Rossi. Arrivato come titolare indiscutibile con Fonseca in panchina, il centrale inglese a causa di una serie di infortuni ha perso il posto nel reparto difensivo, anche grazie all'exploit di N'Dicka. E nonostante la Roma non neghi la possibilità di separarsi dall'ex Manchester United (soprattutto visto il contratto in scadenza nel 2025 e quindi l'ultima opportunità di monetizzare dalla sua cessione), il classe 1989 vuole giocarsi le sue carte nella Capita-le. «A me piacerebbe restare», parole, quelle dell'inglese (riprese da Sky Sport) che sottolineano la volontà di tornare protagonista con la maglia giallorossa, in attesa di eventuali offerte. Nel frattempo il tecnico ha concesso la serata libera alla squadra. Solitamente dopo la doppia seduta la rosa si riunisce per la cena all'interno della struttura del Fulvio Bernardini, ieri tuttavia De Rossi ha permesso ai giocatori di liberarsi in anticipo, con molti calciatori che hanno sfruttato l'occasione per tornare a casa dai propri familiari (dormire a Trigoria è infatti facoltativo).