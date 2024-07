Si rivede Smalling, domani test col Tolosa

IL TEMPO (M. CIRULLI) — Un allenamento con un ospite speciale quello svolto ieri dalla Roma a Trigoria. I giallorossi si sono infatti esercitati sotto gli occhi di Francesco Rocca, leggenda del club, tanto da essere stato inserito nella Hall of Fa-me. L'introduzione ai giocatori di «Kawasaki» è stata affidata direttamente a De Rossi, suo calciatore ai tempi delle nazionali giovanili: «Vi presento in due secondi un simbolo della Roma - ha affermato il tecnico - tanti di voi non lo sanno, Francesco Rocca è un allenatore, giocatore, leggenda, un esempio vivente di come dovreste essere voi, al di là di tutto». Prima dell'inizio dell'allenamento c'è stato anche un breve omaggio dello storico numero 3: «È sempre una grande emozione tornare qui, ringrazio la famiglia Friedkin e Daniele per avermi invitato ad assistere a questa seduta. Voglio rivolgervi il mio in bocca al lupo per questa nuova stagione». Al Fulvio Bernardini si è rivisto anche Smalling: l'inglese, reduce da un risentimento muscolare che lo ha costretto a saltare l'amichevole con il Kosice ha svolto un allenamento parziale col gruppo. Difficile una sua convocazione per il test di domani col Tolosa in programma alle 18 (è trasmessa su DAZN)