Shomurodov va a Parigi

Chi si rivede, è tornato anche Kumbulla. Il difensore centrale è rientrato a Trigoria con qualche giorno di anticipo dopo aver trascorso le vacanze post Europeo. [...] Ghisolfi adesso sta cercando un nuovo club per il difensore albanese che resterebbe molto volentieri in Italia.[...] Alla Roma andrebbe bene anche un prestito secco, con pagamento dello stipendio a carico del club neo promosso. [...] Zalewski, anche lui rientrato dalle vacanze, deve parlare con la società ma il suo destino appare segnato. [...] Cosi come di Shomurodov che punta a sfruttare i prossimi impegni della nazionale per trovare una nuova squadra. Perché la novità è che l’attaccante della Roma non tornerà molto presto nella Capitale visto che andrà a giocare le Olimpiadi con l’Uzbekistan. E allora è possibile che Eldor non si ripresenti proprio più a Trigoria.

(corsport)