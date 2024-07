Sei gol al Latina, Le Fée a segno: "Mi sento bene"

IL TEMPO (L. PES) - Sotto il sole cocente e l'afa di Trigoria la Roma di De Rossi ieri alle 18 è scesa in campo per il primo test amichevole del ritiro estivo. Di fronte il Latina di Padalino con in campo l'ex Riccardi. I giallorossi si impongono per 6-1 dopo essere andati sotto a inizio match. DDR mette in campo due formazioni diverse per i due tempi: dall'inizio subito Dybala (che segna dal dischetto) e i nuovi Sangaré e Le Fée (anche lui a segno). Si rivede anche Solbakken che rimedia un rigore e lo trasforma, così come Smalling che guida la difesa assieme a N'Dicka. Un 4-2-3-1 che ha visto agire Baldanzi in trequarti e Joao Costa sulla destra, mentre in mediana toccava a Pisilli (in gol) affiancare il nuovo acquisto francese.

Nella ripresa tanti giovani in campo con il solo Svilar tra i pali. Una doppietta di Graziani fissa il risultato sul 6-1 (aveva aperto le marcature Dias per gli ospiti). Subito dopo il match sono arrivate le prime parole di Le Fée: "Sono stato accolto bene da tutti, sono felice qui e spero di fare una bella stagione. Sto iniziando a conoscere i compagni e con il tempo potrò essere al massimo. Il mister mi dice di toccare molto il pallone e di legare tra i reparti. Non sono ancora al massimo dopo gli infortuni dello scorso anno ma voglio soddisfare le richieste del tecnico". E quando gli viene chiesto della chiamata della Roma, non nasconde la sorpresa del momento: "Non avevo fatto una buona stagione, ma volevo lasciare la Francia per esprimermi ad alto livello".