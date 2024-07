Se pago ti porto via. Da Dybala a Zirkzee, Osimhen, Leao & Co.: con la clausola tutti sul mercato

Il primo luglio non è solo la data ufficiale dell'inizio del calciomercato. Nel caso di alcuni giocatori, soprattutto i big, è il primo giorno in cui possono essere attivate le cosiddette clausole rescissorie, che solitamente sono valide per un certo lasso di tempo. [...] La Roma, per dire, sarebbe felice di tenersi la Joya, così come il Milan Leao. Ma occhio alla posta elettronica. [...] Con 12 milioni un club può attivare la clausola, dopo aver trovato l'accordo con la Joya, e strapparlo alla Roma.

L'argentino al momento ha un contratto con i giallorossi di ancora un anno più opzione per il secondo, che scatta in automatico con almeno il 50% delle presenze nel triennio precedente. Nel 2024-25, però, lo stipendio dell'argentino salirà a 7,5 milioni più due di bonus. [...] Dybala, comunque, resterebbe volentieri a Roma. Domenica tornerà dalle vacanze e parlerà con la società: spera di giocare in una squadra competitiva per tornare in Champions, traguardo che gli è sfuggito due volte su due nella Capitale. [...]

(gasport)