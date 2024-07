Se i tagli dei Friedkin ci indeboliscono

La chiamano "ottimizzazione delle risorse". Ci sta, qualunque tipo di azienda ha il diritto e il dovere di intervenire per diminuire le spese e migliorare i ricavi. [...] Quello che non ci sta è che i trombettieri invertebrati raccontino quello che gli viene suggerito senza neppure provare a farsi una domanda. [...] Perché non può stare in piedi quello che la Roma ha spiegato ai suoi fidati amici. Ovvero che la pesante spending review andata in onda negli ultimi giorni del mese scorso, a poche ore dalla scadenza naturale di contratti con data finale 30 giugno, sia stata fatta passare come un'operazione per recuperare risorse in vista di un mercato che non ha ancora visto una faccia nuova dalle parti di Trigoria. [...]

Noi questa "ottimizzazione delle risorse", ci viene da chiamarla, forse pure esagerando, ridimensionamento. Legittimo, perché dopo anni di Champions da spettatori, c'è il bisogno di far quadrare i conti, ma sarebbe il caso di evitare di chiamare le cose con un altro nome. [...] Perché per esempio non c'è stato nessun taglio ai lauti stipendi dei vertici societari? Non sarebbe stato un risparmio? Invece, niente. [...]

(la Repubblica - P. Torri)