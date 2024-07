Scatto per Soulé. Rebus Abraham

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma punta Soulé. Dopo l'arrivo di Le Fèe, Ghisolfi è al lavoro per consegnare a De Rossi un esterno offensivo in grado di segnare e saltare l'uomo, e nelle scorse ore il nome dell'ala argentina, di ritorno dal prestito al Frosinone, è salito al primo posto nella lista del direttore tecnico. La Juventus sarebbe disposta a privarsi del gioiello della Next Gen per una base fissa di 30 milioni di euro, a cui andrebbero aggiunti dei bonus. Sul calciatore ci sarebbe tuttavia la concorrenza del Leicester, che ha già formulato un'offerta di 25 milioni, rispedita al mittente dal club bianconero. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori contatti tra Juventus e Roma, mentre il calciatore preferirebbe non allontanarsi dall'Italia, e nella Capitale, troverebbe i connazionali Dybala e Paredes, con i quali ha stretto una forte amicizia. Dalla Svezia arrivano invece le dichiarazioni di Samuel Dahl, obiettivo per la fascia sinistra. Il terzino, ai microfoni di «Expressen.se» ha commentato l'interesse dei giallorossi: «Parliamo di una squadra incredibile. Ne devo discutere con la società, ma non c'è molto da dire. Non so se sarò presente contro il Varnamo (gara che si giocherà domani alle 14)». Alle parole del calciatore si contrappongono quelle del direttore sportivo Andersson: «Non abbiamo avuto nessun contatto con la Roma, non vogliamo venderlo in questa sessione, ma i giallorossi sono un grande club, potrebbe essere una grande opportunità sia per noi sia per il ragazzo». Sulla fascia opposta si aggiunge un nuovo profilo visionato da Ghisolfi: oltre a Kamanzi e Pubill, la Roma osserva con interesse anche Assignon del Rennes, di ritorno dal prestito al Burnley. Non è stata ancora presentata un'offerta ufficiale, mentre ci sono stati i primi contatti con l'entourage del classe 2000, che non vedrebbe l'ora di trasferirsi nella Capitale. Movimenti anche in uscita, con Abraham che continua a interessare al Milan. I rossoneri, alla ricerca di due centravanti, nei giorni scorsi hanno proposto delle contropartite per il cartellino dell'ex Chelsea. I giallorossi hanno rispedito l'offerta al mittente aspettando una proposta migliore e, nel frattempo, studiano En-Nesyri. Nonostante la concorrenza del Fenerbahce e dell'Al Quad-siya, la Roma avrebbe proposto un ingaggio di 3,5 milioni di euro al giocatore, che non disdegnerebbe il trasferimento in Turchia o in Arabia per motivi religiosi. Aouar è pronto a salutare la Capitale: L'offerta di circa 12 milioni dell'Al Ittihad per l'algerino è ritenuta congrua per la Roma, con i due club che nelle prossime ore limeranno gli ultimi dettagli. Besiktas e Trabzonspor inseguono Karsdorp. Il terzino ha dato l'ok per il trasferimento (che si potrebbe concretizzare con un indennizzo) e preferirebbe il club di Istanbul, dove ritroverebbe van Bronckhorst, suo allenatore ai tempi del Feyenoord.