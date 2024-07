Sbarca Ryan. Aouar va all'Al Ittihad. Dahl, si tratta

Daniele De Rossi ha finalmente il suo secondo portiere. Poco prima delle 19 di ieri Mathew Ryan è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Amsterdam: «Forza Roma», sono state le sue prime parole ai cronisti, È stato ingaggiato a parametro zero dopo una stagione e mezzo all'Az Alkmaar (prima ha fatto sei mesi al Copenaghen). Ha fir-mato un contratto di un anno con opzione per altri due. (...) A sinistra resta calda la pista Samuel Dahl terzino sinistro del Djurgarden. Il direttore sportivo del club svedese, Basse Andersson, sta provando ad accelerare la trattativa con dichiarazioni volte a "stanare" Ghisolfi: «Non abbiamo avviato negoziazioni con nessuna squadra e la Roma non si è fatta sentire». Definita intanto l'o-perazione Aouar all'Al-Ittihad, il club arabo preleverà anche Oliveras, in totale i giallorossi guadagneranno 15 milioni più bonus dai cartellini. (...)

(Il Messaggero)