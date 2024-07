Saluti e simboli fascisti rovinano il corteo per i 97 anni della Roma

È successo ancora una volta: per il compleanno della Roma, gli ultrà hanno sfilato tra le vie della Capitale con la maglia "Roma marcia ancora" e la bandiera che riporta lo stesso slogan. A coniarlo è stato il Gruppo Roma, la frangia del tifo organizzato della Curva Sud legato a CasaPound. Il tutto è stato immortalato nei video postati poi sui social, da Instagram a TikTok. Proprio come i saluti romani. (...) Non è la prima volta che la bandie­ra "Roma marcia ancora" appare tra i tifosi della Sud: era già accaduto lo scorso aprile, a margine del derby vinto dai giallorossi grazie a un gol di Gianluca Mancini. Al termine del­la partita Paulo Dybala e altri gioca­tori avevano raggiunto i tifosi assie­pati sulle barriere che lambiscono il campo dell'Olimpico. Abbracci ed esultanze, anche con chi indossava quella maglia che di tanto in tanto ri­compare tra i tifosi. Probabilmente Dybala non si è accorto di nulla. (...)

(La Repubblica)