Saldi europei: DDR e Ghisolfi alla finestra

[…] Tra contratti non rinnovati e prestiti terminati, De Rossi perde 8 pedine, ritrovando Solbakken, Kumbulla, Shomurodov e Darboe, pronti però a breve (l'unico che potrebbe restare è il difensore) a fare le valigie. Per ora, poche le operazioni del ds Ghisolfi: Belotti in uscita, Angelino riscattato e pressing su Le Fée. Il centrocampista è il primo obiettivo per la mediana: la Roma ha alzato l'offerta al Rennes da 15 a 18 milioni, ai quali aggiungerei soliti bonus. Con il si del calciatore, sembra ormai una questione di giorni. Ma queste sono anche le ore per provare l'affondo su due altri obiettivi: Bellanova e Chiesa. II flop dell'Italia agli Europei non può non avere delle ripercussioni anche sulla valutazione dei due calciatori. Anche se Ghisolfi ha gettato altri ami (su tutti quello per Riquelme dell'Atletico Madrid), è chiaro che se c'è un momento per provare l'affondo è questo. Perchè poi le dinamiche del mercato sono strane e potrebbero bastare un paio di gol in amichevole per far lievitare nuovamente la valutazione. Discorso simile per Bellanova: la pedina di scambio offerta dalla Roma, Zalewski, è reduce da un Europeo da titolare e ha due anni in meno sulla carta d'identità. […]

(Il Messaggero)