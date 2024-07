Roma: traffico in centro. Le Fée in arrivo, spunta anche Arthur

Le grandi manovre. Perché uno esce e uno entra, del resto alla Roma è così da un po'. Ma a centrocampo si sta cercando di pensare come cambiare e anche molto. Perché se il terzetto titolare della scorsa stagione - quello formato da Paredes, Cristante e Pellegrini - sembra ben saldo al suo posto, [...] il terzetto di riserva è invece ancora da decifrare. Perché Renato Sanches ha già salutato tutti (e senza alcun rimpianto) mentre Bove e Aouar sono sul mercato e la Roma spera anche di farci delle succulente plusvalenze. Ma chi arriverà al loro posto?

Il primo della lista è ovviamente Enzo Le Fée, su cui è pronto a garantire direttamente Florent Ghisolfi. [...] Nei giorni scorsi ha già fatto sapere al suo club di voler andare alla Roma e la trattativa sembra davvero in chiusura, considerando che la forbice tra la domanda e l'offerta è davvero minima. [...] Le Fée è una mezzala, che gioca solitamente a sinistra (nella consueta posizione di Pellegrini), ma può giostrare anche a destra. Dove invece potrebbe trovare spazio Gabriel Sara, il box to box del Norwich, [...] uno che lo scorso anno ha chiuso la stagione in Championship con 14 gol e 13 assist in 53 partite. Nelle ultime ore, tra l'altro, la Roma ha avuto un sondaggio anche con l'entourage di Arthur, il centrale brasiliano della Juventus. [...] La Roma può prenderlo in prestito, anche perché il giocatore ha una quota di ammortamento ancora alta nel bilancio della Juventus. [...]

(gasport)