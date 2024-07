Roma, summit con Dybala. Nuova offerta per Le Fée

LEGGO (F. BALZANI) – Il mese della Joya in sospeso è iniziato. Quello in cui la clausola per Dybala può essere esercitata all'estero per soli 12 milioni. La tentazione Premier resta forte, ma senza segnali concreti. A breve però l'offerta potrebbe arrivare, sponda Manchester United. Per questo l'argentino ha deciso di anticipare il rientro a Roma tre giorni prima del raduno. Dybala vuole incontrare Ghisolfi e capire il progetto tecnico. La volontà è di restare, ma senza rassicurazioni la tentazione Premier aumenterebbe. E De Rossi si aspetta un regalo dal mercato. Ghisolfi sta accelerando su Le Fée che ha detto sì a un contratto fino al 2029 a 2 milioni e sta spingendo col Rennes. La richiesta di 20 si è ammorbidita e la Roma ha deciso di aumentare l'offerta a 15 più bonus. A sinistra spunta Berenguer a zero. Saluta Llorente che non sarà riscattato, proposto Valentini del Boca ma la reazione è fredda.