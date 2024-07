Roma-Soulé: lavori in corso

La Roma ci crede e ci spera. La società è al lavoro per regalare a De Rossi Matias Soulé, attaccante esterno argentino di proprietà della Juventus. I contatti tra i due club ci sono, ma i bianconeri valutano il calciatore almeno 30 milioni di euro. Giuntoli preferirebbe cedere il ragazzo all'estero e tratterebbe volentieri con la Roma la cessione di Chiesa, ma Federico ha altre idee. Soulé, invece, sarebbe disposto a venire a Trigoria, dove rincontrerebbe i suoi amici Paredes e Dybala. I capitolini non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale alla Juventus, ma sarebbero orientati a offrire 20 milioni più bonus. Per prelevare il classe 2003 serviranno molti più soldi, dato che i bianconeri hanno già rifiutato un'offerta da 25 milioni proveniente dal Leicester. L'ingaggio non sarebbe un problema: al momento percepisce 300.000 euro, motivo per cui a 1.5 milioni a stagione si chiuderebbe. L'obiettivo di Soulé è giocare e a lui non dispiacerebbe restare alla Vecchia Signora, ma la società sembrerebbe avere idee diverse. La Juventus vorrebbe infatti cederlo per 35 milioni totali tra parte fissa e bonus senza l'inserimento di contropartite come El Shaarawy. Il Faraone vorrebbe chiudere la carriera alla Roma e rinnoverebbe anche a uno stipendio inferiore. Difficile quindi che sarà lui la pedina decisiva per Soulé, mentre è più facile che si riduca tutto a una questione di soldi.

(corsport)