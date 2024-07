Roma, Soulé dice sì. Adesso si tratta con la Juventus

Matias Soulé ha scelto la Roma, e questa è un'ottima notizia in casa giallorossa, la migliore per dare il via a una trattativa con la Juventus, che al momento non è cominciata. [...] A rafforzare la sua convinzione, l'amicizia con Paulo Dybala e Leandro Paredes, con cui spesso in passato ha parlato di un possibile futuro nella Capitale. [...] La Juventus valuta l'argentino 35 milioni, una cifra che non è stata avvicinata dal Leicester, fermatosi a 25 compresi i bonus. Un'offerta che la Roma ha intenzione di pareggiare, per poi fare leva sulla volontà del calciatore. [...]

Al momento, quindi, gli sforzi di Ghisolfi sono concentrati su Soulé, ma non solo. Il dirigente francese è alla ricerca di un centravanti da regalare a De Rossi: perso il georgiano Mikautadze, che ha scelto il Monaco, restano in ballottaggio il norvegese del Villarreal, Sorloth, e Youssef En-Nesyri del Siviglia. [...] Ufficializzato l'arrivo di Laurent Blanc sulla panchina dell'Al Ittihad, presto il tecnico francese sarà raggiunto da Aouar, per cui la Roma incasserà 12 milioni di euro più 3 di bonus. [...]

(corsera)