Roma, Soulé a oltranza. Sogno David

E' diventata ormai una partita a scacchi. Bluff, contro bluff, rilanci, strategie mediatiche ma alla fine su Soulé lo stallo è servito. Da un lato c'è la Roma che dopo aver avuto il sì del ragazzo, [...] si è mossa con la Juventus: offerta di 25 milioni. Dall'altro c'è il club bianconero che sta provando ad alzare la quotazione dell'attaccante, spingendolo verso il Leicester. [...] Soulé non rientra nei piani di Motta non perché non sia un calciatore di valore ma perché nei desideri dell'allenatore Koopmeiners è più funzionale dell'argentino. [...] Se la situazione dovesse andare per le lunghe la Juve potrebbe anche decidere di tenersi l'argentino. Oppure, potrebbe profilarsi all'improvviso un altro club, con più appeal del neopromosso Leicester, e la Roma rimanere con il classico cerino in mano.

Pericoloso, quindi. Ma rimane un rischio calcolato. Perché se Soulé mantiene la parola, la Roma è convinta di poter dettare le condizioni. [...] Chi non ha bisogno di ulteriore pubblicità è David. Da inizio mercato è lui il sogno di Ghisolfi. Ad oggi, però, la Roma deve soltanto aspettare. [...] Una situazione che - cartellino a parte - assomiglia molto a quella di Lukaku dello scorso anno. Della serie: se David ad agosto sarà ancora a Lille, ci sarà margine di manovra. [...] Capitolo Dahl: il Djurgarden gioca al rialzo ma il terzino si è promesso ai giallorossi. Il baby Cherubini verso il Modena.

(Il Messaggero)