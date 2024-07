Roma: se resta Tammy, c'è Retegui. Salta la sfida col Tolosa: rischio scontri ad Ancona

La Roma spera di chiudere il capitolo Matias Soulé entro la fine della prossima settimana per concentrarsi sulla ricerca del nuovo centravanti. Da Alexander Sorloth a Youssef En-Nesyri, il casting giallorosso prosegue. Col primo fuori budget (vale quasi 40 milioni) e il secondo in stand by (piace al Fenerbahce di José Mourinho), per sostituire Tammy Abraham spuntano altri nomi, su tutti quello dell’azzurro Mateo Retegui. Il Genoa chiede dai 20 ai 25 milioni di euro e la Roma medita. [...] Altri profili interessanti per un futuro a Trigoria sono il francese Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace e Karim Konaté del Salisburgo. Difficile, in ogni caso, strapparli a meno di 20 milioni di euro. Meno concreta, invece, la pista Matias Fernandez-Pardo, attaccante del Gent. [...] Martedì previsto un giorno di riposo, in attesa del rientro – il giorno dopo – dei nazionali e di Paulo Dybala fresco del matrimonio con Oriana Sabatini. Restando in tema amichevoli, l’autorizzazione del Viminale per il test del 27 contro il Tolosa ad Ancora resta molto lontana. Troppa la preoccupazione per l’ordine pubblico, con la curva marchigiana gemellata con i tifosi del Napoli, in ritiro a Castel di Sangro.

(la Repubblica)