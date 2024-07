Roma, pari contro il Kosice. In gol ancora Pisilli

IL TEMPO (L. PES) - Amichevole per pochi, quella in scena alla nuova Kosice Football Arena (che con 12.500 spettatori ha fatto registrare il tutto esaurito) in Slovacchia, dove ieri i giallorossi hanno affrontato i padroni di casa del Kosice per il secondo test prestagionale, pareggiando 1-1. De Rossi ripropone il 4-2-3-1 visto a Trigoria contro il Latina, stavolta con Solbakken al centro dell’attacco. In difesa accanto a N’Dicka si è rivisto Kumbulla, mentre la cerniera mediana era composta da Bove e Darboe. Baldanzi e Joao Costa (rispettivamente a destra e a sinistra) i trequartisti laterali con Le Fée ad agire da dieci. La prima frazione si chiude senza reti con poche occasioni e ancora meno emozioni. Tanti errori di misura e qualche rischio preso in contropiede per una Roma che senza centravanti fatica a creare. Nella ripresa diversi cambi con tanti giovani in campo e i gol di Takac (su grossolano errore di Darboe) e Pisilli che decidono la gara. Nella notte il rientro nella Capitale con la squadra che tornerà ad allenarsi domani dopo un giorno di riposo concesso da De Rossi, pronto a riabbracciare Dybala e i nazionali italiani proprio dalla giornata di domani.